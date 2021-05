Beursblik: eBay groeiaanjager Adyen

(ABM FN-Dow Jones) eBay zal in de eerste helft van dit jaar een zeer significante groeiaanjager zijn voor Adyen, waardoor het Nederlandse betaalbedrijf gemakkelijker de verwachtingen kan overtreffen. Dit oordeelden analisten van JPMorgan Cazenove vrijdag.

Alleen eBay zal er volgens de analisten al voor zorgen dat de verwerkte volumes bij Adyen met 16 procent op jaarbasis kunnen stijgen in de eerste helft van dit jaar. Als het Adyen in de eerste helft van dit jaar lukt om ook zonder eBay de volumes te laten stijgen, in hetzelfde tempo als vorig jaar, dan zouden de volumes in de eerste zes maanden van 2021 zelfs met 33,5 procent kunnen aantrekken, aldus JPMorgan.

De consensus mikt op een omzetsprong van 36,9 procent op jaarbasis, hetgeen impliceert dat Adyen zonder eBay in absolute termen slechts 3,4 procent hoeft te groeien op jaarbasis. Dit is volgens JPMorgan gemakkelijk te halen, zeker gezien de eenvoudige vergelijkingsbasis met de eerste helft van 2020, toen de volumes in het tweede kwartaal instortten.

JPMorgan voorziet een "veel hogere" omzetgroei dan de consensus van 42,4 procent in de eerste jaarhelft. De analisten blijven dan ook optimistisch gestemd over het aandeel. "Het beste moment om kwaliteit te kopen is als de markt roteert en dit niet de schuld is van het bedrijf zelf. Het is nu dus een goed moment voor beleggers om hun positie in Adyen uit te breiden."

JPMorgan heeft een Overwogen advies op Adyen met een koersdoel van 2.700,00 euro. Het aandeel Adyen steeg donderdag met 5,4 procent tot 1.801,40 euro.