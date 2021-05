Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel AMG licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel AMG verhoogd van 36,00 naar 37,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analyse van de zakenbank. Berenberg bracht in herinnering dat AMG in het eerste kwartaal van dit jaar een beter dan voorziene EBITDA behaalde, terwijl het bedrijf ook zijn outlook verhoogde, maar die desondanks wel onder de analistenconsensus bleef. AMG rekent voor 2021 op een EBITDA van meer dan 120 miljoen dollar, maar de consensus ligt reeds op 133 miljoen dollar. Toch is de koers van het aandeel AMG nadien onder druk komen te staan. Volgens Berenberg is dat overdreven. De bank ziet daarom nu een goed moment om in te stappen, in wat het noemt een kwaliteitsbedrijf met flinke groeimogelijkheden. Berenberg heeft vrijdag tevens de raming voor het EBITDA voor 2021 met 16 procent en voor 2022 met 15 procent verhoogd, naar respectievelijk 125 en 172 miljoen dollar. In 2023 denkt de zakenbank zelfs dat AMG een EBITDA zal realiseren van 218 miljoen dollar. Het aandeel AMG sloot donderdag op een groen Damrak 0,6 procent lager op 27,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

