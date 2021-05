Meer dan helft aandeelhouders WDP kiest voor stockdividend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) Meer dan de helft van de aandeelhouders van WDP heeft voor een dividenduitkering in aandelen gekozen. Dit meldde de specialist in logistiek vastgoed vrijdagochtend. Net geen 58 procent van de aandeelhouders prefereerde een uitkering in aandelen boven een betaling in contanten. WDP geeft daarvoor ongeveer 2,1 miljoen nieuwe aandelen uit. De schuldgraad van WDP daalt met 1,2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

