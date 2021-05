Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet, na de winsten op Wall Street donderdagavond.

IG voorziet een openingswinst van 47 punten voor de Duitse DAX, een plus van 27 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, na de koersdalingen op woensdag.

Donderdag bood de eerste gelegenheid voor beleggers in Europa om te reageren op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit deze notulen bleek dat het volgens Fed-functionarissen gepast zou kunnen zijn om de discussie over het verminderen van de obligatie-aankopen op de starten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn beleggers, ondanks dat de beurzen nog altijd hoog staan, gevangen in besluiteloosheid. Enerzijds is er optimisme over het weer opengaan van de economie, maar anderzijds maakt het vooruitzicht van een rentestijging hen voorzichtig.



Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Duitse producentenprijzen in april op jaarbasis flink zijn opgelopen, met 5,2 procent, maar op maandbasis met 0,8 procent iets minder stegen dan een maand eerder.

Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van de eurozone is in maart gedaald naar 18 miljard euro, tegen 26 miljard euro in februari. Wel was dit 8 miljard euro meer dan in maart 2020.

Bedrijfsnieuws



Deutsche Telekom heeft zijn doelstellingen vastgelegd in aanloop naar zijn beleggersdag, waarbij het nadruk legt op digitalisering, 5G en glasvezel. De onderneming wil de aangepaste EBITDA na leases jaarlijks gemiddeld met 3 tot 5 procent laten stijgen tot en met 2024. In die periode moet de omzet per jaar gemiddeld met 1 tot 2 procent omhoog. Er komt een bodem van 0,60 euro dividend per aandeel, terwijl als pay out-ratio 40 tot 60 procent van de winst per aandeel wordt aangehouden. Het aandeel steeg 2,3 procent.

Bouygues boekte in het eerste kwartaal weer een bescheiden winst, op een hogere omzet dan een jaar eerder, toen het bedrijf geraakt werd door de coronaviruspandemie. Een hogere bijdrage van treinenfabrikant Alstom liet de cijfers in het zwart uitkomen. Bouygues herhaalde de eerder afgegeven outlook voor 2021. Het aandeel won 0,3 procent.

easyJet heeft in de afgelopen zes maanden de omzet stevig onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis. easyJet verwacht in het lopende kwartaal 15 procent van de totale capaciteit uit 2019 uit te voeren. De capaciteit zal vanaf juni weer langzaam toenemen, zo voorziet de luchtvaarder. Eerder voorzag easyJet nog op 20 procent van de capaciteit te kunnen vliegen in het derde kwartaal. Het aandeel noteerde 2,1 procent lager.

Teleperfomrance steeg in Parijs 3,0 procent en was daarmee de sterkste stijger, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 1,5 procent het sterkst daalde.

In Frankfurt ging Fresenius aan kop met een winst van 4,1 procent, gevolgd door Daimler, dat 3,7 procent steeg. E.On en Bayer waren met verliezen van respectievelijk 3,0 procent en 0,1 procent de enige dalers onder de hoofdaandelen.

Euro STOXX 50 3.999,91 (+1,6%)

STOXX Europe 600 441,90 (+1,3%)

DAX 15.370,26 (+1,7%)

CAC 40 6.343,58 (+1,3%)

FTSE 100 7.019,79 (+1,0%)

SMI 11.152,08 (+1,0)

AEX 704,09 (+1,5%)

BEL 20 4.046,89 (+0,6%)

FTSE MIB 24.702,11 (+0,9%)

IBEX 35 9.124,30 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook in het groen gesloten.

Daarmee doorbraken de Amerikaanse aandelenmarkten de neerwaartse trend van de afgelopen drie dagen. Aandelen en andere risicovollere activa staan deze week onder druk als gevolg van de zorgen dat de stijgende inflatie en een snel economisch herstel centrale bankiers ertoe zouden kunnen aanzetten om het soepele monetaire beleid terug te schroeven.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek woensdag dat beleidsmakers tijdens de bijeenkomst in april hun wens uitspraken om tijdens een toekomstige bijeenkomst een plan te bespreken om het opkoopprogramma van de Fed te verminderen.

"De markt is gewoon heel erg zenuwachtig over inflatie en de Fed", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Advisors. "Markten zullen waarschijnlijk volatiel blijven totdat aanvullende economische data een duidelijker beeld geven over de staat van de economie", voegde zij toe. "Ik denk niet dat we echt iets kunnen zeggen over de richting van de inflatie tot september, maar de markt kan niet zo lang wachten", aldus Shah.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 15 mei iets meer is gedaald dan verwacht. Het aantal eerste aanvragen daalde met 34.000 naar 444.000, terwijl de markt rekende op 452.000 aanvragen.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in mei onverwacht sterk gedaald. De index daalde van 50,2 naar 31,5.

De Leading Economic Indicators (LEI) voor de Amerikaanse economie zijn in april verder gestegen. De index voor leidende indicatoren steeg met 1,6 procent tot een stand van 113,3.

Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,1 procent, ofwel 1,31 dollar, lager op 62,05 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd; de samengestelde inkoopmanagersindex van mei en de bestaande woningverkopen in april.

Bedrijfsnieuws

Cisco heeft het afgelopen kwartaal een sterker dan verwachte omzetstijging behaald, terwijl de orders op jaarbasis met 10 procent stegen, wat de sterkste vraag in bijna een decennium betekent. Het aandeel steeg bijna 1,0 procent.

De Chinese internetreus Tencent zag in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten flink stijgen, dankzij aanhoudend sterke resultaten met gaming, maar ook een stijging van de advertentieverkoop. Het aandeel won circa 4,5 procent.

Oatly krijgt donderdagmiddag een notering aan de Amerikaanse Nasdaq, wat het bedrijf een waardering zal opleveren van 10 miljard dollar. Het Zweedse havermelkbedrijf verkoopt meer dan 84 miljoen aandelen voor 17 dollar per stuk. Dat is aan de bovenkant van de eerder afgegeven prijsvork van 15 tot 17 dollar.

S&P 500 index 4.159,13 (+1,1%)

Dow Jones index 34.084,15 (+0,6%)

Nasdaq Composite 13.535,74 (+1,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend lager.

Nikkei 225 28.309,69 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.491,52 (-0,4%)

Hang Seng 28.399,55 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2235. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,2229 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2208 op de borden.

USD/JPY Yen 108,76

EUR/USD Euro 1,2235

EUR/JPY Yen 133,07

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - April (NL)

00:30 Inflatie - April (Jap)

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg. (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Mei (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - April (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg. (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg. (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg. (VK)

11:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Bel)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Mei vlpg. (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Mei vlpg. (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Deere - Cijfers eerste kwartaal (VS)