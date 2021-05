Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, waarbij de zwakte gedeeltelijk werd toegeschreven aan tekenen dat onderhandelaars vooruitgang boeken in de richting van een deal waarbij de VS de sancties tegen Iran zou opheffen, waardoor uiteindelijk het wereldwijde olie-aanbod zou toenemen. WTI verloor woensdag 3,3 procent, terwijl Brent 3 procent daalde, waarbij ruwe olie verstrikt raakte in een brede verkoopgolf van aandelen, grondstoffen en crypto-valuta. De lichte opluchtingsrally begin donderdag kwam onder druk te staan na signalen dat de VS dichter bij een Iraanse nucleaire deal lijken te komen, zei grondstoffenstrateeg Warren Patterson van ING. "Ik ben er vrij zeker van dat er een definitief akkoord zal komen...ik denk dat we op de goede weg zijn en dat we een akkoord zullen krijgen", zei Enrique Mora, een diplomaat van de Europese Unie, die de indirecte gesprekken tussen Iran en de VS coördineert. De regering Biden wil terugkeren naar het nucleaire akkoord van 2015, nadat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in 2018 uit het akkoord stapte en opnieuw sancties tegen Iran oplegde. De aanhoudende stijging van het aantal coronavirusgevallen in India, 's werelds op twee na grootste olieverbruiker, blijft volgens analisten op het sentiment drukken. "Een heropleving van het aantal coronavirusgevallen in delen van Azië draagt op korte termijn weinig bij aan de ondersteuning van de markt", zei Patterson. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,1 procent, ofwel 1,31 dollar, lager op 62,05 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

