Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, na de koersdalingen op woensdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,3 procent tot 441,90 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,7 procent op 15.370,26 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,3 procent op 6.343,58 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,0 procent hoger op 7.019,79 punten.

Donderdag bood de eerste gelegenheid voor beleggers in Europa om te reageren op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit deze notulen bleek dat het volgens Fed-functionarissen gepast zou kunnen zijn om de discussie over het verminderen van de obligatie-aankopen op de starten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn beleggers, ondanks dat de beurzen nog altijd hoog staan, gevangen in besluiteloosheid. Enerzijds is er optimisme over het weer opengaan van de economie, maar anderzijds maakt het vooruitzicht van een rentestijging hen voorzichtig.



Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Duitse producentenprijzen in april op jaarbasis flink zijn opgelopen, met 5,2 procent, maar op maandbasis met 0,8 procent iets minder stegen dan een maand eerder.

Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van de eurozone is in maart gedaald naar 18 miljard euro, tegen 26 miljard euro in februari. Wel was dit 8 miljard euro meer dan in maart 2020.

De euro/dollar noteerde op 1,2208. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2169 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2172 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,4 procent lager.

Bedrijfsnieuws



Deutsche Telekom heeft zijn doelstellingen vastgelegd in aanloop naar zijn beleggersdag, waarbij het nadruk legt op digitalisering, 5G en glasvezel. De onderneming wil de aangepaste EBITDA na leases jaarlijks gemiddeld met 3 tot 5 procent laten stijgen tot en met 2024. In die periode moet de omzet per jaar gemiddeld met 1 tot 2 procent omhoog. Er komt een bodem van 0,60 euro dividend per aandeel, terwijl als pay out-ratio 40 tot 60 procent van de winst per aandeel wordt aangehouden. Het aandeel steeg 2,3 procent.

Bouygues boekte in het eerste kwartaal weer een bescheiden winst, op een hogere omzet dan een jaar eerder, toen het bedrijf geraakt werd door de coronaviruspandemie. Een hogere bijdrage van treinenfabrikant Alstom liet de cijfers in het zwart uitkomen. Bouygues herhaalde de eerder afgegeven outlook voor 2021. Het aandeel won 0,3 procent.

easyJet heeft in de afgelopen zes maanden de omzet stevig onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis. easyJet verwacht in het lopende kwartaal 15 procent van de totale capaciteit uit 2019 uit te voeren. De capaciteit zal vanaf juni weer langzaam toenemen, zo voorziet de luchtvaarder. Eerder voorzag easyJet nog op 20 procent van de capaciteit te kunnen vliegen in het derde kwartaal. Het aandeel noteerde 2,1 procent lager.

Teleperfomrance steeg in Parijs 3,0 procent en was daarmee de sterkste stijger, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield met een verlies van 1,5 procent het sterkst daalde.

In Frankfurt ging Fresenius aan kop met een winst van 4,1 procent, gevolgd door Daimler, dat 3,7 procent steeg. E.On en Bayer waren met verliezen van respectievelijk 3,0 procent en 0,1 procent de enige dalers onder de hoofdaandelen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent hoger op 4.156,33 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,6 procent in het groen.