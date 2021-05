Mooie koerswinst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag deels hersteld van de koersval van woensdag, waarbij tech-aandelen de leiding namen. "Gek genoeg waren het [woensdag], ondanks de hogere rentes, vooral IT-aandelen die na een fors lagere opening het herstel op Wall Street inzetten", zag investment manager Simon Wiersma van ING. De AEX sloot 1,5 procent hoger op 704,09 punten. Macro-economisch was het niet erg druk. Een meevaller was een daling van het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS naar het niveau van medio maart vorig jaar. Verder konden Amsterdamse handelaren reageren op de notulen van de laatste rentevergadering die de Federal Reserve woensdagavond publiceerde. Vooralsnog spraken de centraal bankiers niet over het verkrappen van het monetaire beleid, maar het lijkt een kwestie van tijd alvorens het onderwerp op de agenda zal verschijnen. "Sommige leden willen bij een toekomstige bijeenkomst gaan praten over tapering, maar leden van de Fed in Atlanta en St. Louis stelden dat het nog niet de tijd is om hierover te praten", aldus analisten van SEB. De euro/dollar handelde op 1,2208. Olie werd ruim een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX won Adyen 5,4 procent en Just Eat Takeaway 2,7 procent. ASML en ASMI werden 3,1 en 2,7 procent duurder en Prosus won 2,5 procent na de kwartaalcijfers van de Chinese internetgigant Tencent, waarin het een groot belang heeft. De grootste dalers waren Aegon en Unibail-Rodamco-Westfield met verliezen van 0,7 en 1,5 procent. Signify kreeg een stevige koersdoelverhoging van Bank of America. Het aandeel noteerde ex-dividend en daalde 2,9 procent, maar gecorrigeerd hiervoor steeg het 2,8 procent. In de AMX ging Corbion aan de leiding met een koerswinst van 2,7 procent, gevolgd door PostNL met 2,3 procent. OCI was de grootste daler in de Midkap met een verlies van 2,4 procent. Bij de smallcaps ging Brunel 6,2 procent hoger. ING trok het koersdoel voor Brunel op en herhaalde de koopaanbeveling. Ajax leverde bijna 2 procent in. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. De Nasdaq blonk uit met een winst van ruim 1,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

