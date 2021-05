Beursblik: JPMorgan Cazenove verhoogt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft het koersdoel voor KPN verhoogd van 2,90 naar 3,40 euro met een onveranderd Overwogen advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. De analisten van JPMorgan denken dat KPN op de langere termijn minder investeringen zal hoeven doen dan eerder voorzien. In 2026 zullen de grootste investeringen achter de rug zijn. Het aandeel KPN handelde donderdag onveranderd op 2,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

