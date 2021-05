Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Signify flink Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor het aandeel Signify stevig verhoogd, van 54,00 naar 72,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. De analisten oordeelden dat de samenwerking met Honeywell voor Signify goede mogelijkheden schept voor een groeiversnelling met daarin twee speerpunten, namelijk schonere lucht indoor en energiebesparingen. Bank of America heeft de taxaties met 2 tot 6 procent verhoogd om uiting te geven aan de outlookverhoging van het verlichtingsbedrijf. Signify mikt inmiddels voor 2021 op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent met een aangepaste EBITA-marge van 11,5 tot 12,5 procent. De koers van het aandeel Signify noteerde donderdag op een groen Damrak 2,9 procent lager op 48,69 euro. Het aandeel noteert echter ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 2,7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

