Futures wijzen op lagere opening Wall street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag voor de vierde dag op rij een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,4 procent in het rood. Aandelen, maar ook andere activa, stonden deze week onder druk na de vrees dat een stijgende inflatie en een snel economisch herstel de centrale bankiers ertoe zullen dwingen te beginnen met het afbouwen van het soepele monetaire beleid. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek woensdagavond dat beleidsmakers de discussie willen starten over het terugschroeven van het omvangrijke obligatie-inkoopprogramma van de Fed. Dat zorgde voor een kortstondige schrikreactie op de aandelenmarkten. "De markt is gewoon heel erg nerveus over inflatie en de Fed", aldus hoofdstrateeg Seema Shah van Principal Global Advisors. De markten zullen waarschijnlijk volatiel blijven totdat nieuwe economische cijfers een duidelijker beeld schetsen, meent Shah. Volgens de strateeg zal er pas duidelijkheid over de inflatie in september komen, "maar de markt is niet in staat om zo lang te wachten", voegde ze toe. Op macro-economisch vlak hebben beleggers vanmiddag oog voor het aantal eerste Amerikaanse steunaanvragen. Een week eerder daalden de aanvragen nog tot een nieuw dieptepunt. Economen rekenen ditmaal op een daling van 473.000 naar 452.000 aanvragen.



Olie noteerde donderdag in het rood. Een juli-future West Texas Intermediate daalde 1,7 procent tot 62,28 dollar, terwijl een juli-future Brent 1,8 procent goedkoper werd op 65,44 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,2195. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,2179 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2175 op de borden. Bedrijfsnieuws SQM verwacht dit jaar 30 procent meer lithiumcarbonaat te verkopen, nadat de omzetvolumes in het eerste kwartaal bijna verdrievoudigden. Cisco heeft het afgelopen kwartaal een sterker dan verwachte omzetstijging behaald, terwijl de orders op jaarbasis met 10 procent stegen, wat de sterkste vraag in bijna een decennium betekent. De Chinese internetreus Tencent zag in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten flink stijgen, dankzij aanhoudend sterke resultaten met gaming, maar ook een stijging van de advertentieverkoop. Oatly krijgt donderdagmiddag een notering aan de Amerikaanse Nasdaq, wat het bedrijf een waardering zal opleveren van 10 miljard dollar. Het Zweedse havermelkbedrijf verkoopt meer dan 84 miljoen aandelen voor 17 dollar per stuk. Dat is aan de bovenkant van de eerder afgegeven prijsvork van 15 tot 17 dollar. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,3 procent tot 4.115,78 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.897,49 punten en de Nasdaq sloot vlak op 13.299,74 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.