Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, nadat uit de notulen van de Federal Reserve geen bezorgdheid bleek over de oplopende inflatie in de Verenigde Staten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 436,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.168,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 6.286,40 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,2 procent naar 6.937,99 punten.

De export van Japan kwam in april flink hoger uit, terwijl de machine-orders hard daalden. Dit laatste cijfer is echter erg volatiel. De Duitse producentenprijzen liepen in april op jaarbasis flink op, maar stegen op maandbasis iets minder dan een maand eerder op dezelfde basis.

Donderdag staan naast de steunaanvragen in de VS ook de activiteitenindex van de Philadelphia Fed in mei en de leidende indicatoren in april op de agenda. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van 452.000 tegen 473.000 aanvragen een week eerder.

Olie noteerde donderdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het rood op 62,31 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 65,44 dollar werd betaald, een daling van 1,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2189. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2191 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2175 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Telekom heeft zijn doelstellingen vastgelegd in aanloop naar zijn beleggersdag, waarbij het nadruk legt op digitalisering, 5G en glasvezel. De onderneming wil de aangepaste EBITDA na leases jaarlijks gemiddeld met 3 tot 5 procent laten stijgen tot en met 2024. In die periode moet de omzet per jaar gemiddeld met 1 tot 2 procent omhoog. Er komt een bodem van 0,60 euro dividend per aandeel, terwijl als pay out-ratio 40 tot 60 procent van de winst per aandeel wordt aangehouden. Deutsche Telekom noteerde met zijn koers 1,2 procent hoger.

Bouygues boekte in het eerste kwartaal weer een bescheiden winst, op een hogere omzet dan een jaar eerder, toen het bedrijf geraakt werd door de coronaviruspandemie. Een hogere bijdrage van treinenfabrikant Alstom liet de cijfers in het zwart uitkomen. Bouygues herhaalde de eerder afgegeven outlook voor 2021. De koers van het aandeel noteerde 0,7 procent hoger.

easyJet heeft in de afgelopen zes maanden de omzet stevig onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis. easyJet verwacht in het lopende kwartaal 15 procent van de totale capaciteit uit 2019 uit te voeren. De capaciteit zal vanaf juni weer langzaam toenemen, zo voorziet de luchtvaarder. Eerder voorzag easyJet nog op 20 procent van de capaciteit te kunnen vliegen in het derde kwartaal. Het aandeel easyJet noteerde 3,2 procent lager in koers.

In Parijs was de koers van het aandeel Engie een opvallende daler met een verlies van 1,6 procent, waar het aandeel Danone de lijst van stijgers aanvoerde met een koerswinst van 1,5 procent.

In Frankfurt leverde de koers van het aandeel E.ON stevig in met een verlies van 4 procent. Aan de pluszijde bleven de koersuitslagen relatief bescheiden.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,3 procent tot 4.115,78 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.897,49 punten en de Nasdaq sloot vlak op 13.299,74 punten.