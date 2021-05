Beursblik: Europees cijferseizoen goed verlopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het Europese cijferseizoen is goed verlopen. Dit concludeerden analisten van Bank of America. Inmiddels heeft bijna 90 procent van de bedrijven de cijfers gepresenteerd en 67 procent daarvan wist een hogere winst te boeken dan verwacht. Dat zijn meer meevallers dan ooit, aldus de Amerikaanse bank. De omzet lag in 62 procent van de gevallen boven de verwachtingen. De grootste meevallers zaten in sectoren banken, auto's en basismaterialen. Daarentegen bleven telecom, vastgoed, reizen en ontspanning juist achter. Op basis van de kwartaalcijfers zijn de consensusverwachtingen met 35 procentpunt gestegen en wijzen nu op bijna een winstverdubbeling op jaarbasis. Verder merkte Bank of America op dat er tijdens de kwartaalupdates veel vaker werd gewezen op de inflatie, hetgeen ook het geval was in de VS. Maar hoewel het gebruik van het woord enorm is toegenomen, blijft de aandacht voor inflatie volgens de analisten nog altijd lager dan gemiddeld. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

