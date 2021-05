Shell verkoopt belang in Filippijns gasveld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell verkoopt zijn Filippijnse dochterbedrijf Shell Philippines Exploration voor 380 miljoen dollar aan Malampaya Energy. Dat maakte het Brits-Nederlandse energieconcern donderdag bekend. SPEX heeft een operationeel belang van 45 procent in het aardgasveld Malampaya, dat productief is sinds 2002. "Deze aankondiging vandaag is consistent met de inzet van Shell om onze Upstream-portefeuille te focussen op negen kernposities", zei directeur Wael Sawan van Shell Upstream in een toelichting. De verkoopprijs kan oplopen tot 460 miljoen dollar door aanvullende betalingen in de periode 2022 tot en met 2024, afhankelijk van de productieresultaten en grondstoffenprijzen. Shell verwacht de desinvestering voor het einde van het jaar te kunnen afronden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

