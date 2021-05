Valuta: dollar krijgt steun in de rug bij Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag dicht in de buurt van 1,2200 dollar, nadat deze zijn neerwaartse trend een halt toegeroepen zag worden door de Federal Reserve.

"De zinspelingen van het Amerikaanse monetaire beleidsorgaan hebben voor nu even een bodem onder de dollarkoers gelegd en de weerstandszone voor de euro van 1,2250 dollar verder versterkt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

Centrale bankiers van de Federal Reserve suggereren in toenemende mate dat de bank uitkijkt naar het juiste moment om zijn soepele monetaire beleid te wijzigen. Dit bleek woensdag uit opmerkingen van de Fed-voorzitters van de Federal Reserve in respectievelijk St. Louis en Atlanta.

Half juni komt de Fed weer voor een beleidsvergadering bijeen, waarbij Van der Meer er vanuit gaat dat de Fed in zijn toelichting terugkomt op het moment waarop tapering en de mate waarin actueel kan worden.

Met de Fed-notulen op tafel verschuift wat de handelaar van Ebury betreft de aandacht naar de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten. Vrijdag is voor de valutamarkten van belang met tal van inkoopdata over mei op de rol.

Donderdag staan naast de steunaanvragen in de VS ook de activiteitenindex van de Philadelphia Fed in mei en de leidende indicatoren in april op de agenda. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van 452.000 tegen 473.000 aanvragen een week eerder.

Er is vandaag verder één spreker en dat is de voorzitter van de Fed van Dallas Robert Kaplan.

De export van Japan kwam over april flink hoger uit, terwijl de machine-orders hard daalden. Dit laatste cijfer is echter erg volatiel. De Duitse producentenprijzen liepen in april op jaarbasis flink op, maar stegen op maandbasis iets minder dan een maand eerder op dezelfde basis.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,2188 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8636 Britse pond. Het Britse pond noteerde donderdag onveranderd op 1,4113 dollar. De dollar noteerde vlak op 6,4375 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,2 procent en noteerde daarmee op 108,9720 yen.