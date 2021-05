Beursupdate: beperkt herstel op Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist donderdagochtend wat te herstellen van de flinke verliezen een dag eerder. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 695,28 punten. Beleggers in Amsterdam konden vanochtend voor het eerst de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve verwerken, die woensdagavond verschenen. Uit deze notulen bleek dat de Amerikaanse centrale bank niet al te bezorgd is over de hogere inflatie. De functionarissen benadrukten dat de hogere inflatie waarschijnlijk tijdelijk van aard is, waaronder de prijsstijgingen als gevolg van knelpunten in de toeleveringsketen. Zij erkenden tevens het drukkend effect op het economisch herstel vanwege deze problemen in de toeleveringsketen van diverse sectoren. "Sommige leden willen bij een toekomstige bijeenkomst gaan praten over tapering, maar leden van de Fed in Atlanta en St. Louis stelden dat het nog niet de tijd is om hierover te praten", aldus analisten van SEB. Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst op 27 en 28 april opgemerkt dat de Amerikaanse economie, ondanks een sterk toegenomen economische activiteit, nog steeds ver verwijderd was van zijn doelen, waaronder maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2 procent op de langere termijn. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets twijfelen beleggers tussen optimisme over een heropening van de wereldeconomie en zorgen dat centrale banken te laat zullen ingrijpen om een felle stijging van de inflatie te tackelen. "Aan de ene kant zijn er zorgen dat de Fed niet proactief genoeg reageert op de snelle prijsstijgingen en aan de andere kant zijn er zorgen dat de Fed mogelijk te snel verkrapt", aldus Hewson. De olieprijzen koersten vanochtend 1,7 procent lager. Het muntpaar euro/dollar noteert daarnaast vanochtend stabiel op 1,2190. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi 0,5 tot 0,8 procent. Just Eat Takeaway won 0,7 procent. Unilever en Signify noteerden 0,5 en 4,1 procent lager, maar noteerden ook ex-dividend. Unibail verloor 1,8 procent. In de Midkap won PostNL 1,9 procent. Fugro noteerde onderaan met een verlies van 1,9 procent. In de AScX won Brunel 4,9 procent op 11,10 euro. ING verhoogde het koersdoel voor Brunel van 14,25 naar 14,75 euro met handhaving van het koopadvies. Sif verloor 1,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

