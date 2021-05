Tencent blijft met dubbele cijfers groeien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten flink zien stijgen, dankzij aanhoudend sterke resultaten met gaming, maar ook een stijging van de advertentieverkoop. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Chinese internetbedrijf waarin het op het Damrak genoteerde Prosus een stevig belang heeft. De nettowinst steeg tot 47,8 miljard yuan, of omgerekend krap 6,1 miljard euro. Op kwartaalbasis daalde de winst wel met krap 20 procent. De omzet trok met 25 procent aan op jaarbasis tot 135,3 miljard yuan. De omzetsprong viel onder meer toe te schrijven aan een stijging van de omzet uit online games en social media, het grootste onderdeel van de Chinese internetgigant. Deze omzet steeg met 16 procent naar 72,4 miljard yuan. Maar ook de andere divisies van het internetbedrijf lieten omzetplussen zien en online advertenties waren goed voor een omzetgroei van 23 procent naar 21,8 miljard yuan. De omzet uit FinTech en andere zakelijke diensten steeg zelfs met 47 procent tot 39 miljard yuan. Tencent profiteerde hier van thuiswerken als gevolg van de coronacrisis. Het aandeel Tencent sloot in Hongkong donderdag 0,3 procent hoger. In Amsterdam steeg Prosus 2,4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

