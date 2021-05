Chileens lithiumbedrijf ziet 30 procent marktgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) SQM verwacht dit jaar 30 procent meer lithiumcarbonaat te verkopen, nadat de omzetvolumes in het eerste kwartaal bijna verdriedubbelden. Dat maakte het Chileense bedrijf woensdagavond bekend. De omzetvolumes in het lithiumbedrijf stegen met circa 180 procent in het afgelopen kwartaal. Deze groei zou samenhangen met de verkoop van elektrische auto's, die met 1,1 miljoen verkochte auto's in het eerste kwartaal van 2021 het drievoudige was van een jaar eerder. Het bedrijf rekent op een groei van de lithiummarkt met minimaal 30 procent dit jaar en verwacht dit jaar meer dan 85.000 ton lithiumcarbonaat te verkopen, wat meer dan 30 procent groei zou zijn op jaarbasis. Daarbij zullen de prijzen in de rest van het jaar sneller stijgen, verwacht SQM. De omzet van SQM steeg in het afgelopen kwartaal met 35 procent van 392 miljoen naar 528 miljoen dollar. De omzet uit lithium verdubbelde van 65 miljoen tot 135 miljoen dollar. Het bedrijf, voluit Sociedad Quimica y Minera de Chile, boekte een winst van 68 miljoen dollar, tegen 45 miljoen dollar een jaar eerder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

