Zweedse Instabox neemt Red je Pakketje over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Zweedse Instabox heeft het Nederlandse Red je Pakketje overgenomen. Financiële details werden niet gemeld. Red je Pakketje is naar eigen zeggen koploper in Nederland met 'zelfde-dag-leveringen'. Instabox, opgericht in 2015, biedt in Scandinavië een netwerk van pakketkluisjes aan. Het bedrijf groeit met meer dan 300 procent op jaarbasis. Volgens Instabox is levering aan kluisjes een trend in Europa. Nederland heeft op dit vlak nog een inhaalslag te maken. "Terwijl sommige landen zoals Polen en Duitsland 10 tot 30 kluisjes per 100.000 inwoners hebben, telt Nederland met in totaal slechts een paar honderd kluisjes minder dan 2 kluisjes per 100.000 inwoners." De toetreding tot de Nederlandse markt volgt op een aankondiging van een financiering van 75 miljoen euro eerder dit jaar, geleid door investeerder EQT Ventures. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.