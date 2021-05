Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel HAL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor HAL Trust verhoogd van 145,00 naar 150,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van KBC zagen dat de intrinsieke waarde per aandeel HAL in het eerste kwartaal met 156,30 euro hoger lag dan de 149,90 euro eind 2020. Dat is te danken aan een hogere beurswaarde van minderheidsbelangen, waarvan de waarde steeg van 4,7 tot 5,0 miljard euro, zo merkten de analisten op. KBC schat de intrinsieke waarde vandaag op 174 euro per aandeel. Rekening houdend met de koersdoelen voor de genoteerde bezittingen van HAL komt KBC uit op 186 euro per aandeel. Als gevolg werd het koersdoel verhoogd tot 150,00 euro, wat een korting van 20 procent impliceert. Het aandeel HAL steeg donderdagochtend met 1,1 procent tot 151,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

