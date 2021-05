Bouygues boekt winstje Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Métropole Aix-Marseille-Provence

(ABM FN-Dow Jones) Bouygues heeft in het eerste kwartaal weer een bescheiden winst geboekt, op een hogere omzet dan een jaar eerder toen het bedrijf geraakt werd door de coronaviruspandemie. Een hogere bijdrage van treinenfabrikant Alstom liet de cijfers in het zwart uitkomen. Dat maakte het Franse bouw- en mediaconglomeraat donderdag voorbeurs bekend. De nettowinst bedroeg 21 miljoen euro, tegen 204 miljoen euro verlies een jaar eerder. Hierin zat een bijdrage van Alstom van 120 miljoen euro, tegen 35 miljoen euro een jaar eerder. De bijdrage van Alstom was te danken aan een investering in de aandelenuitgifte van Alstom uit januari, een daaropvolgende verkoop van Alstom-aandelen en een winstbijdrage van 5 miljoen euro. De omzet van Bouygues steeg met 7 procent van 7,22 miljard naar 7,74 miljard euro. Er was nog wel een operationeel verlies, maar dat was lager dan een jaar eerder, met 77 miljoen euro, tegen 242 miljoen euro vorig jaar. Hierin zat ook een eenmalige boekwinst van 56 miljoen euro op de verkoop van datacentra van Bouygues Telecom. Vooruitzichten Bouygues herhaalde de eerder afgegeven outlook voor 2021, door te zeggen dat het bedrijf verwacht dat de omzet en winst dit jaar ruim boven het resultaat van 2020 zullen uitkomen, maar nog achter zal blijven bij 2019. Voor 2022 rekent het bedrijf op een operationele winst op hetzelfde niveau als in 2019 of zelfs iets hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

