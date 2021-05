Omzet easyJet fors onder druk

(ABM FN-Dow Jones) easyJet heeft in de afgelopen zes maanden de omzet stevig onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis. Dit maakte de Britse budgetmaatschappij donderdagochtend bekend.

In het afgelopen halfjaar, dat liep tot 31 maart, vervoerde easyJet krap 4,1 miljoen passagiers tegen 38,6 miljoen een jaar eerder, zo bleek al uit voorlopige cijfers. easyJet vloog op 14 procent van de capaciteit in de eerste helft van 2019. Hierdoor daalde de omzet met maar liefst 90 procent tot 240 miljoen pond.

easyJet noemde de resultaten zelf in lijn met de verwachting. "easyJet behoudt aanzienlijke liquiditeit en levert tegelijkertijd ook een beter dan verwachte cash burn", aldus de luchtvaartmaatschappij.

Per 31 maart had de luchtvaarder toegang tot 2,9 miljard pond in liquiditeit, nadat easyJet circa 5,5 miljard pond ophaalde sinds het begin van de pandemie.

“Met vakantievluchten die eerder deze week weer van start gingen in het VK, waar we de grootste vervoerder zijn naar landen met een groene kleurcode, en met zoveel Europese overheden die de beperkingen versoepelen om reizen weer open te stellen, zijn we klaar om ons vluchtschema voor de zomer aanzienlijk op te voeren", aldus CEO Johan Lundgren van easyJet.

De cash burn kwam in het eerste kwartaal uit op circa 39 miljoen pond per week en in het tweede kwartaal op 38 miljoen pond per week, hetgeen beter was dan de 40 miljoen pond waar easyJet vooraf op mikte.

Onder de streep restte een zogenoemd headline verlies voor belastingen van 701 miljoen pond, waar dit een jaar eerder nog een verlies was van 193 miljoen pond. In voorlopige cijfers sprak easyJet van een verlies van 690 tot 730 miljoen pond.

Outlook

easyJet verwacht in het lopende kwartaal 15 procent van de totale capaciteit uit 2019 uit te voeren. De capaciteit zal vanaf juni weer langzaam toenemen, zo voorziet de luchtvaarder. Eerder voorzag easyJet nog op 20 procent van de capaciteit te kunnen vliegen in het derde kwartaal.

Met een kostenverlagingsprogramma wil easyJet 500 miljoen pond besparen dit jaar. De luchtvaarder deed geen concrete uitspraken over de verwachtingen dit jaar.

"In dit stadium, gezien het aanhoudende niveau van onzekerheid op korte termijn, zou het niet gepast zijn om verdere financiële richtlijnen te verstrekken voor het boekjaar 2021."