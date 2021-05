AEX wacht groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. In de VS beperkten de hoofdindices woensdagavond de verliezen. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,9 procent.

Donderdag moest de AEX nog een verlies van 1,6 procent op 693,72 punten incasseren. Bijna alle hoofdaandelen sloten in het rood, waarbij de grondstoffenfondsen ArcelorMittal en Royal Dutch Shell onderaan noteerden.

Zorgen over de oplopende inflatie en de impact daarvan op de rente waren donderdag van invloed op het sentiment op de Europese beurzen, ondanks de vrijgave van geruststellende inflatiecijfers in de eurozone. De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in april op jaarbasis slechts 0,7 procent. De kernprijzen stegen in maart nog met 0,9 procent op jaarbasis.

Wall Street ging ’s middags fors lager van start met een verlies van meer dan 1,5 procent voor hoofdgraadmeter S&P 500, maar de index wist in de loop van de handelsdag flink te herstellen, mede geholpen door de vrijgave van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Uit de notulen kwam naar voren dat de Amerikaanse centrale bank niet al te bezorgd is over de hogere inflatie. De centrale bankiers benadrukten dat de hogere inflatie waarschijnlijk tijdelijk van aard is. Zo noteerden een jaar geleden de Amerikaanse olie-futures na het losbarsten van de corona-crisis kortstondig nog negatief.

Daarnaast werd tijdens de Fed-bijeenkomst op 27 en 28 april opgemerkt dat de Amerikaanse economie, ondanks een sterk toegenomen economische activiteit, nog steeds ver verwijderd was van zijn doelen, waaronder maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2 procent op de langere termijn.

Een sterker aantrekkende economie zou de deur pas openen naar gesprekken over de afbouw van het soepele monetaire beleid, zeiden sommige bankiers.

De S&P 500 sloot uiteindelijk maar 0,3 procent lager, terwijl Nasdaq vrijwel vlak noteerde. De techbeurs wist daarmee een intradag verlies van bijna 2 procent weg te werken.

Beleggers in bitcoin beleefden daarnaast woensdag een dollemansrit. Tegenstrijdige berichten van Elon Musk en kritische berichten van de toezichthouder uit China waren mede verantwoordelijk voor een vrije val. De koers daalde aanvankelijk van ongeveer 43.000 dollar naar bijna 30.000 dollar, waardoor sprake was van een ruimschootse halvering vanaf de top neergezet medio april.

Daarna trad er evenwel ook weer een fors herstel in en vanochtend stond er al weer bijna een prijs van 40.000 dollar voor één bitcoin op de borden.

Azië en olie

De Aziatische beurzen in Azië laten vanochtend een verdeeld beeld zien. De beurs in Sydney wint meer dan 1 procent en de Nikkei index in Tokio klimt enkele tienden van een procent. De Chinese beurzen geven daarentegen licht terrein prijs.

Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 3,3 procent lager op 63,36 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen met 1,3 miljoen vaten tot 486,0 miljoen vaten.

In de Aziatische handel vanochtend hersteld de oliefuture met 0,6 procent licht. Het muntpaar euro/dollar noteert daarnaast vanochtend stabiel op 1,2179.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de wekelijke Amerikaanse steunaanvragen en de index van leidende Amerikaanse indicatoren.

Bedrijfsnieuws

Broadview rondde woensdag de overname van DMT Environmental Technology af. Dit meldde moederbedrijf HAL donderdagochtend, dat een belang van 97,4 procent in Broadview heeft.

Jefferies herhaalde zijn koopadvies voor InPost met een koersdoel van 24,00 euro. De zakenbank wees erop dat InPost 44 procent goedkoper is gewaardeerd dan Allegro, terwijl de groeivooruitzichten voor InPost beduidend beter zijn.

IEX Group wil de huidige managing director Mark Temeer benoemen als CEO en overstappen van een zogeheten one tier naar een two tier board.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,3 procent tot 4.115,78 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.897,49 punten en de Nasdaq sloot vlak op 13.299,74 punten.