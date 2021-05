NENT lanceert Formule 1 en Duits voetbal in Nederland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nordic Entertainment Group lanceert in het eerste kwartaal van 2022 in Nederland zijn streamingdienst Viaplay, met live-uitzendingen van Formule 1 en Bundesliga-wedstrijden. Dit maakte het Scandinavische streamingbedrijf donderdagochtend bekend. NENT sloot een driejarige deal tot 2024 voor de uitzendrechten van Formule 1 en Bundesliga-voetbal tot 2029. Ook biedt het internationale films en series aan, naast content voor kinderen en zogenoemde Viaplay Originals. "Gezien het contentaanbod dat we nu hebben voor onze internationale markten, ben ik ervan overtuigd dat we op zijn minst onze doelstelling van 4,5 miljoen internationale abonnees tegen het einde van 2025 zullen halen", aldus CEO Anders Jensen van NENT. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

