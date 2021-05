Deutsche Telekom presenteert groeidoelstellingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Telekom heeft zijn doelstellingen vastgelegd in aanloop naar zijn beleggersdag, waarbij het nadruk legt op digitalisering, 5G en glasvezel. Dit maakt het Duitse telecombedrijf donderdag voorbeurs bekend. De onderneming wil de aangepaste EBITDA na leases jaarlijks gemiddeld met 3 tot 5 procent laten stijgen tot en met 2024. In die periode moet de omzet per jaar gemiddeld met 1 tot 2 procent omhoog. De aangepaste winst per aandeel moet in 2024 boven de 1,75 euro liggen. Over 2020 was dit 1,20 euro per aandeel. Er komt een bodem van 0,60 euro dividend per aandeel, terwijl als pay out-ratio 40 tot 60 procent van de winst per aandeel wordt aangehouden. De vrije kasstroom na leases moet in 2024 boven de 18 miljard euro liggen. In 2020 was dit 6,3 miljard euro, terwijl dit in 2021 moet zijn opgelopen naar 8 miljard euro. Verder wil Deutsche Telekom het aantal op zijn telecomdiensten aangesloten huishoudens in Duitsland, Nederland en het Europese segment vergroten naar meer dan 10 miljoen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

