Beursblik: InPost te goedkoop

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het eerste kwartaal de pakketvolumes bijna weten te verdubbelen, wat voor een sterke operationele hefboom zorgde. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies donderdag, nadat de beursnieuweling woensdag met kwartaalcijfers kwam. Op basis van de kwartaalcijfers besloot de analist om zijn taxaties voor de EBITDA met 8 procent te verhogen. Dit jaar komt deze post uit op 1.741 miljoen euro, waar de analist eerder nog uitging van 1.615 miljoen euro. Kerstens herhaalde zijn koopadvies voor InPost met een koersdoel van 24,00 euro. Hij wees erop dat InPost 44 procent goedkoper is gewaardeerd dan Allegro, terwijl de groeivooruitzichten voor InPost beduidend beter zijn. InPost sloot woensdag op 14,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

