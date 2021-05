Werkloosheid Nederland verder gezakt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse werkloosheid is in april verder afgenomen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De werkloosheid daalde in april naar 3,4 procent, gelijk aan 316.000 werklozen. Daarmee bleef de dalende trend intact. In maart lag de werkloosheid op 3,5 procent, in februari en januari op 3,6 procent en in december op 3,9 procent. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 7.000 per maand. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

