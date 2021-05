Fed kijkt naar juiste moment om beleid te wijzigen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Functionarissen van de Federal Reserve suggereren in toenemende mate dat de Amerikaanse centrale bank uitkijkt naar het juiste moment om zijn soepele monetaire beleid te wijzigen. Dit bleek woensdag uit opmerkingen van de Fed-voorzitters van de Federal Reserve in respectievelijk St Louis en Atlanta. Twee Fed-functionarissen meldden woensdag dat de centrale bank de economische ontwikkeling nauwgezet in de gaten houdt en bereid zal zijn zijn monetair beleid indien nodig aan te passen. "Als we het punt bereiken waarbij we ons op het gebied van de volksgezondheid voldoende op ons gemak voelen en ervan overtuigd zijn dat de pandemie grotendeels achter ons ligt en niet opnieuw zal opleven, dan denk ik dat we zouden kunnen praten over het aanpassen van het monetair beleid", zei Fed-voorzitter James Bullard van de Federal Reserve in St. Louis woensdag. Raphael Bostic, voorzitter van de Fed van Atlanta, maakte soortgelijke opmerkingen tijdens een Bloomberg-interview. "We zullen wendbaar moeten zijn wat het monitoren van de economie en onze beleidsreacties betreft", zei Bostic woensdag. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek woensdag tevens dat sommige Fed-functionarissen tijdens toekomstige beleidsvergaderingen willen beginnen met het bespreken van plannen om het maandelijkse opkoopprogramma van Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen voor in totaal 120 miljard dollar per maand terug te schroeven. Anderzijds, herhaalde de Amerikaanse centrale bank tijdens de bijeenkomst van 27 en 28 april zijn volledige scala aan tools te blijven inzetten ter ondersteuning van de Amerikaanse economie ter bevordering van maximale werkgelegenheid en het realiseren van zijn inflatiedoelstellingen van 2 procent op de langere termijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

