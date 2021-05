Hogere inflatie volgens Fed van voorbijgaande aard - Notulen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Functionarissen van de Federal Reserve merkten tijdens de laatste beleidsvergadering van het de Amerikaanse centrale bank de hogere inflatie op, maar concludeerden dat dit van voorbijgaande aard is. Dit bleek woensdag uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. De functionarissen waren het er onder andere over eens dat prijsstijgingen als gevolg van knelpunten in de toeleveringsketen waarschijnlijk alleen "tijdelijke effecten" zouden hebben op de inflatie. Zij erkenden tevens het drukkend effect op het economisch herstel vanwege deze problemen in de toeleveringsketen van diverse sectoren. Twee Fed-functionarissen wezen op het risico dat de inflatie zou kunnen oplopen tot "onwelkome niveau's". Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst op 27 en 28 april opgemerkt dat de Amerikaanse economie, ondanks een sterk toegenomen economische activiteit, nog steeds ver verwijderd was van zijn doelen, waaronder maximale werkgelegenheid en een inflatie van 2 procent op de langere termijn. Meer vooruitgang op het gebied van [economisch] herstel zou de deur openen naar gesprekken over de afbouw van het soepele monetaire beleid, zeiden sommige functionarissen. Tijdens de bijeenkomst werd tevens gesproken over repo-activiteiten, een faciliteit waarbij centrale banken hun Treasury's tijdelijk kunnen omwisselen voor dollars. Veel Fed-functionarissen gaven aan waarde te zien in het adopteren van een permanente repo-faciliteit. De functionarissen werden tijdens de bijeenkomst geïnformeerd over de voor- en naderen van een permanente faciliteit. Zoals verwacht handhaafde de Federal Reserve tijdens de bijeenkomst de federal funds rate op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. De Amerikaanse centrale bank handhaafde tevens zijn maandelijkse opkoopprogramma van Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen voor in totaal 120 miljard dollar per maand. Sommige Fed-functionarissen suggereerden, in het geval de economie snel vooruitgang zou blijven boeken, tijdens een toekomstige vergadering over de afbouw van het opkoopprogramma te spreken. De Fed herhaalde zijn volledige scala aan tools te zullen blijven gebruiken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

