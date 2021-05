Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, vanwege de aanhoudende zorgen over de inflatie.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,5 procent tot 436,34 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,8 procent op 15.113,56 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,4 procent op 6.262,55 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,2 procent lager op 6.950,20 punten.

Daarmee volgden de Europese aandelenmarkten de verliezen op Wall Street en Azië.



De markt hoopt vanavond inzicht te krijgen in de visie van de Amerikaanse centrale bank met betrekking tot de inflatie. De Federal Reserve publiceert met enkele uren de notulen van de laatste beleidsvergadering.

"De vrees voor inflatie, de angst voor het coronavirus en de angst voor een trager dan verwacht herstel als gevolg van de nieuwe beperkende maatregelen door de Indiase variant van het virus, zijn allemaal verontrustend voor de gemiddelde belegger", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. Daarbij kijkt de markt vooral uit naar signalen of de centrale bank een wijziging in het accommoderende beleid overweegt. Economen verwachten echter geen verrassingen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Britse consumentenprijzen in april met 1,6 procent op jaarbasis zijn gestegen, wat meer is dan ze in maart al deden, terwijl de producentenprijzen in dezelfde maand op jaarbasis 3,9 procent opliepen en dat was beduidend meer dan de stijging van 2,3 procent in maart. Beide stijgingen lagen boven de verwachtingen.

Vanuit de eurozone werd een inflatie over april gemeld van 0,6 procent op maandbasis en 1,6 procent op jaarbasis. Deze percentages kwamen overeen met de verwachtingen.

De financiële stabiliteit van de eurozone blijft kwetsbaar, zo concludeerde de Europese Centrale Bank woensdag in de Financial Stability Review van mei.

De euro/dollar noteerde op 1,2214. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2240 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2220 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 4,4 procent lager, nadat uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen met 1,3 miljoen vaten tot 486,0 miljoen stuks.

Bedrijfsnieuws



Met name de techsector stond woensdag onder druk. Het Nederlandse ASML bijvoorbeeld verloor 2,7 procent, terwijl SAP 1,2 procent daalde.

John Laing steeg 11,3 procent, nadat de New Yorkse private-equityfirma KKR & Co zei dat het heeft ingestemd om de Britse infrastructuurinvesteerder voor 2 miljard Britse pond over te nemen.

In Frankfurt waren Merck en Adidas de enige twee stijgers onder de hoofdaandelen met winsten van respectievelijk 0,6 procent en 0,2 procent. Delivery Hero was de sterkste daler en leverde 3,8 procent in.

Danone steeg in Parijs 0,2 procent. Engie noteerde vlak, terwijl de overige hoofdaandelen in het rood noteerden. ArcelorMittal was met een verlies van 5,0 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent lager op 4.085,07 punten. De Dow Jones index daalde 1,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood.