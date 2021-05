IEX wil Temeer benoemen als bestuurder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IEX Group wil de huidige managing director Mark Temeer benoemen als CEO en overstappen van een zogeheten one tier naar een two tier board. Dit bleek woensdag uit de oproep voor de jaarvergadering. Op 25 juni kunnen de aandeelhouders van IEX zich uitspreken over deze voorstellen. Verder zal de aandeelhouders worden gevraagd akkoord te gaan met de benoemingen van Peter Paul de Vries, Gerben Hettinga en Peter van Sommeren als commissaris. Tijdens de vergadering wil IEX ook de jaarrekening 2019/2020 vaststellen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

