Stevige daling voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, net als de omringende beurzen, flink lager gesloten.

De AEX daalde 1,6 procent naar 693,72 punten. Die daling was nog niets vergeleken met de verliezen op crypotmarkten. Hier werden verliezen geleden van tientallen procenten.

"Een meltdown op de cryptomarkt en zorgen over de inflatie raken de aandelenmarkten", meent analist Michael Hewson van CMC Markets.

Vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group zag de AEX vanochtend al slecht van start gaan, na de verliezen gisterenavond op Wall Street. "Dan begin je al met een achterstand."

Smit wees ook op de verliezen van vorige week, die beleggers nerveus heeft gemaakt. De volgende daling is dan altijd krachtiger, aldus de vermogensbeheerder.

"Het is makkelijk winst van tafel halen in aandelen als ArcelorMittal, Shell en halfgeleiders", meent Smit.

Technisch ziet de beurskenner steun voor de AEX op 677 punten, het laagste niveau van vorige week.

De euro/dollar handelde op 1,2214. "De Amerikaanse dollar is opnieuw gedaald. Maar we verwachten nog steeds een gematigde stijging later in het jaar", aldus valuta-analist Georgette Boele van ABN AMRO.

Veel aandacht zal vanavond uitgaan naar de notulen die de Federal Reserve zal publiceren over de laatste monetaire vergadering.

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management verwacht evenwel niet dat de notulen voor veel beweging zullen zorgen. "Er worden weinig verrassingen verwacht", aldus Juvyns.

De communicatie van de Fed is volgens Juvyns vrij consistent geweest. Hij zal vooral kijken of er onenigheid onder de centrale bankiers is over het monetaire beleid.

Olie werd circa 4 procent goedkoper en goud bijna een procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX sloten vrijwel alle fondsen lager. De grootste verliezen kwam voor rekening van grondstofaandelen ArcelorMittal en Royal Dutch Shell die 5,0 en 3,0 procent inleverden.

IMCD wist er een kleine plus van 0,4 procent uit te persen.

In de Midkap steeg Flow Traders 3,5 procent. Het bedrijf is gebaat bij volatiliteit op de aandelenmarkten, en is ook actief in crypto.

Verder won Basic-Fit 0,9 procent en Pharming 1,1 procent. Daar stonden Aalberts en Alfen tegenover met verliezen van 4,1 en 4,4 procent.

Bij de kleinere aandelen steeg Ajax 0,7 procent, maar werd Neways 4,7 procent goedkoper op 12,25 euro. De overnamegesprekken met VDL zijn gestopt. Ondanks een verhoging van een overnamebod naar 13,00 euro sprak Neways nog altijd van een significante onderwaardering.

Beursnieuweling InPost won 1,5 procent. De kwartaalresultaten bleken flink gestegen en de outlook voor heel 2021 werd voorbeurs verhoogd.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak verloren de Amerikaanse beurzen circa een procent.