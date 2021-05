Target overtreft verwachtingen ruimschoots Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet en winst geboekt en presteerde opnieuw beter dan verwacht. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse warenhuisketen. De omzet steeg van 19.615 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2020 naar 24.197 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Analisten rekenden vooraf op 21.750 miljoen dollar. De vergelijkbare omzet steeg met 22,9 procent, wat de analistenconsensus van een groei van 17,1 procent ruim overtrof, terwijl de online omzet op vergelijkbare basis met 50 procent steeg. De nettowinst kwam uit op 2.097 miljoen dollar tegen slechts 284 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 3,69 dollar per aandeel, terwijl vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 2,21 dollar per aandeel. Een jaar eerder bleef deze post steken op 0,59 dollar. Outlook Target verwacht in het tweede kwartaal een vergelijkbare omzetgroei van 5 tot 10 procent. Daarnaast verwacht de onderneming uit Minneapolis een operationele marge die ruim boven de 7,2 procent uit het tweede kwartaal van 2019 ligt, "maar waarschijnlijk niet zo hoog uitvalt als de ongekende 10,0 procent van vorig jaar". Voor het derde en vierde kwartaal rekent Target op enkelcijferige omzetgroei op vergelijkbare basis. De operationele marge zal vermoedelijk "beduidend hoger" uitvallen dan de 7,0 procent in 2020. Mogelijk lukt het volgens Target zelfs om iets boven de 8 procent uit te komen. Het aandeel Target noteerde woensdag voorbeurs 3,8 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

