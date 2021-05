JD.com ziet aantal gebruikers en omzet stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JD.com heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet gerealiseerd, maar operationeel minder winst geboekt. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Chinese online retailer met een notering in New York. CEO Richard Liu sprak van opnieuw een sterk kwartaal. Het aantal actieve gebruikers steeg in de eerste maanden van dit jaar met 29 procent naar net geen 500 miljoen. JD.com boekte in het eerste kwartaal een 39,0 procent hogere omzet van 185,8 miljard yuan, omgerekend 28,4 miljard dollar. Een jaar eerder bedroeg de omzet 137,4 miljard yuan. De operationele winst daalde echter van 2,3 miljard naar 1,7 miljard yuan. Netto verdiende JD 3,6 miljard yuan, tegenover 1,1 miljard yuan vorig jaar. Investeringen leverden afgelopen kwartaal een positief resultaat op, terwijl die vorig jaar nog verlieslatend waren. Het aandeel JD.com noteerde in de elektronische handel voorbeurs licht hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

