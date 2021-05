Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een markt die duidelijk een stap terugzette.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 1,2 procent op 436,90 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,3 procent naar 15.183,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,0 procent met een stand van 6.291,69 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 1,0 procent naar 6.957,52 punten.

De vraag is in hoeverre de inflatiedata, en dan met name die in de Verenigde Staten, nog geen aanleiding zijn voor een aanpassing in het monetaire beleid.

De Britse consumentenprijzen stegen in april met 1,6 procent op jaarbasis meer dan ze in maart al deden, terwijl de producentenprijzen in dezelfde maand op jaarbasis 3,9 procent opliepen en dat was beduidend meer dan de stijging van 2,3 procent in maart. Beide stijgingen lagen boven de verwachtingen.

Vanuit de eurozone werd een inflatie over april gemeld van 0,6 procent op maandbasis en 1,6 procent op jaarbasis. Deze percentages kwamen overeen met de verwachtingen.

De financiële stabiliteit van de eurozone blijft kwetsbaar, zo concludeerde de Europese Centrale Bank woensdag in de Financial Stability Review van mei.

In de Verenigde Staten staan voor woensdagmiddag de wekelijkse olievoorraden op het programma. Vanavond volgen de notulen van de meeste recente Fed-vergadering.

Sprekers zijn voor vandaag alleen de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard en de vice-voorzitter van het monetair beleidsorgaan Randal Quarles.

Olie noteerde woensdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 2,1, procent in het rood op 64,14 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 67,35 dollar werd betaald, een daling van 2,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,2212. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2225 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,2237 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt steeg alleen de koers van het aandeel Merck met 0,7 procent. In Parijs zagen zes aandelen kans boven de slotnotering van dinsdag te blijven, waarbij de koerssprong van het aandeel Société Générale van 2 procent flink in het oog sprong.

In Frankfurt noteerden 18 hoofdaandelen een koersverlies van meer dan 1 procent, in Parijs waren dit er 25.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het rood.

De S&P500-index sloot dinsdag 0,9 procent lager op 4.127,83 punten. De Dow Jones-index leverde 0,8 procent in tot 34.060,66 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent en sloot op 13.303,64 punten.