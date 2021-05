Valuta: Rabobank sluit herstel voor dollar niet uit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd ruim boven de 1,22 dollar, maar Rabobank schat in dat het opwaarts potentieel voor de Europese munt beperkt is.

"Wij denken dat de dollar zich opmaakt voor een correctie na de recente dalingen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Mochten de notulen van de Federal Reserve inzicht geven in een interne discussie over de inflatierisico's en de eventuele gevolgen voor het monetaire beleid, dan is het waarschijnlijk dat dit een reactie geeft in de dollarkoers", aldus Mevissen.

Na de notulen verschuift de aandacht in de valutamarkten naar de inkoopmanagersindices van aanstaande vrijdag. "Die moeten een verder herstel laten zien van de industriële en de dienstensectoren van de diverse landen", aldus de marktanalist, die wel adviseerde alert te zijn op de oplopende coronabesmettingen in Azië, zoals in Taiwan.

De industriële productie van Japan over maart kwam in een herziene meting 3,4 procent hoger uit tegen een eerder gerapporteerde stijging van 4,0 procent.

De Britse consumentenprijzen stegen in april met 1,6 procent op jaarbasis meer dan ze in maart al deden, terwijl de producentenprijzen in dezelfde maand op jaarbasis 3,9 procent opliepen en dat was beduidend meer dan de stijging van 2,3 procent in maart. Beide stijgingen lagen boven de verwachtingen.

Vanuit de eurozone werd een inflatie over april gemeld van 0,6 procent op maandbasis en 1,6 procent op jaarbasis. Deze percentages kwamen overeen met de verwachtingen.

De financiële stabiliteit van de eurozone blijft kwetsbaar, zo concludeerde de Europese Centrale Bank woensdag in de Financial Stability Review van mei.

In de Verenigde Staten staan voor woensdagmiddag alleen de wekelijkse olievoorraden op het programma. Vanavond volgen dan de notulen van de meeste recente Fed-vergadering.

Sprekers zijn voor vandaag alleen de voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis James Bullard en de vice-voorzitter van het monetair beleidsorgaan Randal Quarles.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,2214 dollar. De Europese munt noteerde onveranderd op 0,8617 Britse pond. Het Britse pond verloor woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,4170 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent hoger op 6,4367 Chinese yuan. De dollar steeg vandaag 0,2 procent en noteerde daarmee op 109,1465 yen.