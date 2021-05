Beursupdate: tech lager in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager, waarbij vooral techfondsen aan waarde inleverden, nadat deze aandelen dinsdag juist nog in de kopgroep zaten. Rond de klok van half twaalf daalde de AEX 1,2 procent tot 696,82 punten.

De Amsterdamse beurs deed, net als veel andere Europese beurzen, een stap terug na breedgedragen verliezen in de Verenigde Staten dinsdagavond en in Azië vanochtend. Daarmee lijken beleggers hun posities in risicovolle beleggingen af te bouwen in het licht van de zorgen over de oplopende inflatie en daarmee aantrekkende rentes.

De Duitse tienjaarsrente steeg vanochtend met bijna twee basispunten tot 0,09 procent negatief. Ook de Nederlandse tienjaarsrente steeg met twee basispunten en koerste zelfs op 0,07 procent positief.

"Ontwikkelingen op het gebied van inflatie, het coronavirus en de angst voor een trager dan verwacht economisch herstel vanwege nieuwe maatregelen om de Indiase variant van het virus in te dammen, houden beleggers bezig", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote.

Inflatiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de eurozone vanochtend wisten de zorgen bij beleggers niet weg te nemen. De Britse consumentenprijzen stegen in april op maandbasis met 0,7 procent, na een stijging met 0,2 procent een maand eerder. In de gehele eurozone bedroeg de inflatie in april op jaarbasis 1,6 procent tegen 1,3 procent een maand eerder.

Beleggers wachten op de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die vanavond verschijnen, om een beeld te krijgen van het monetaire beleid van de centrale bank voor de komende periode.

De euro/dollar noteerde op 1,2218. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2225 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2200 op de borden. Daarmee bleef de dollar redelijk stabiel, maar IG verwacht dat een dovish toon in de Fed-notulen op de greenback kunnen drukken.

Bovendien verwacht CEO Scott Colyer van Advisors Asset Management dat de dollar mogelijk "significant" kan verzwakken. "Er worden in recordtempo dollars bij geprint, terwijl de rentes rond het nulpunt blijven en dat is geen voorbode voor een sterkere munt", aldus Colyer.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen hield KPN met 0,6 procent het hoofd boven water na een koersdoelverhoging van Berenberg. IMCD steeg licht. IMCD versterkte met de overname van Andes Chemical zijn positie in Latijns-Amerika. ASML leverde 3,0 procent in, terwijl Besi en ASMI tot 2,8 procent inleverden. Het aandeel ASMI noteert vandaag ex-dividend.

In de AMX leverde Alfen 3,4 procent in na een koerssprong op dinsdag. Aalberts verloor 2,4 procent. ABN AMRO en Flow Traders stegen juist tot 1,6 procent.

Onder de kleinere aandelen daalde Vivoryon Therapeutics met 2,0 procent. Het lokaal genoteerde Neways verloor 6,6 procent na het beëdigen van overnamegesprekken met VDL. Die laatste was bereid 13,00 euro per aandeel Neways te betalen, maar dit is volgens Neways te weinig. InPost won na cijfers en een outlookverhoging 2,9 procent. HAL daalde 0,8 procent na een update over het eerste kwartaal.