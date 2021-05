ECB noemt crypto geen gevaar voor financiele stabiliteit eurozone Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank is bezorgd over de ontwikkelingen op de cryptomarkten, maar ziet deze niet als een gevaar voor de financiële stabiliteit van de eurozone. Dit bleek woensdag uit de Financial Stability Review van mei door de Europese Centraler Bank. "De sterke stijging van de bitcoinprijzen heeft eerdere financiële bubbels, zoals de tulpenmanie en de Zuid Zee Bubbel in 1600 en 1700 [inmiddels] overschaduwd", schreef de ECB. De sterke stijging van de prijzen komt volgens de ECB vooral op het conto van particuliere beleggers, hoewel ook enkele institutionele beleggers inmiddels interesse tonen in crypto. "De enorme prijsschommelingen maken bitcoin risicovol en speculatief", waarschuwt de ECB, terwijl het "exorbitante" energieverbruik en het mogelijke gebruik voor illegale doeleinden redenen tot zorg zijn. Aangezien cryptomunten echter nog nauwelijks worden gebruikt voor betalingen en instituties in de eurozone nog weinig blootstelling hebben aan financiële instrumenten die gelinkt zijn aan crypto, is het risico voor de financiële stabiliteit beperkt op dit moment, concludeerde de ECB. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.