ECB blijft beducht voor financiele kwetsbaarheid eurozone

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De financiële stabiliteit van de eurozone blijft kwetsbaar. Dit concludeerde de Europese Centrale Bank woensdag in de Financial Stability Review van mei. Onderlinge verbondenheid tussen landen, banken en bedrijven kunnen een gevaar vormen voor de financiële stabiliteit, aldus de ECB. Een nieuwe coronagolf heeft het herstel in de eurozone vertraagd en drukt op de economische vooruitzichten op korte termijn. Progressie met de vacinatieprogramma's en een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen zullen volgens de centrale bank een herstel in de loop van 2021 ondersteunen. Bepaalde sectoren en landen zijn door de coronapandemie evenwel onevenredig hard geraakt, waarschuwt de centrale bank. Een oplopende rente is hierbij een risico. Ook wees de ECB op de uitbundige financiële markten, die een voorschot nemen op het verwachte economische herstel. Zeker in de VS staan de aandelenmarkten alweer ruim boven de niveaus van voor de corona-uitbraak, aldus de centrale bank. En dat terwijl er nu pas wordt begonnen met het voorzichtig terugdraaien van de overheidssteun aan bedrijven. Een toename van het aantal faillissementen raakt ook huishoudens, waarschuwde de ECB. En ook de opgelopen huizenmarkt vormt een risico voor huishoudens. Positief is dat de waarderingen van banken in de eurozone zijn verbeterd, maar dat de winstgevendheid nog altijd een uitdaging blijft en er zorgen zijn over de kwaliteit van de bezittingen. Recente cijfers laten zien dat de problemen met het terugbetalen van leningen weer toenemen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

