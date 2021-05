Nettovermogenswaarde HAL stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL Trust heeft de nettovermogenswaarde in het eerste kwartaal van 2021 zien toenemen. Dit bleek woensdagochtend. De nettovermogenswaarde steeg met 543 miljoen tot circa 13,3 miljard euro. De betaling van het voorgestelde dividend over 2020 van 4,70 euro per aandeel is hierin niet meegenomen. Gedurende de periode van 31 maart 2021 tot en met 14 mei 2021 werd de waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer 125 miljoen euro, of 1,47 euro per aandeel, positief beïnvloed door wijzigingen in beurskoersen. Bij optiek-retail daalde de omzet op jaarbasis met 3 procent tot 899 miljoen euro. Exclusief het effect van overnames en tegen constante wisselkoersen daalde de omzet met 1 procent. Dit komt neer op een daling van de vergelijkbare winkelomzet tegen constante wisselkoersen met 1,5 procent op jaarbasis. Deze daling is het gevolg van het effect van regeringsmaatregelen in verband met de coronacrisis, aldus HAL. HAL zei in verband met de overname van GrandVision door EssilorLuxottica zich te richten op het voldoen aan alle relevante eisen met betrekking tot de transactie, inclusief het verkrijgen van goedkeuring van toezichthouders. De transactie wordt nog beoordeeld in Turkije. HAL wees nogmaals op de plannen uit 2019 om de overname voor 31 juli 2021 af te ronden. Over de arbitrageprocedure die loopt tegen EssilorLuxottica liet HAL zich woensdag niet uit. "Deze procedure loopt momenteel nog." Eind maart bedroeg de beurswaarde van de minderheidsbelangen in beursgenoteerde ondernemingen 5,0 miljard euro vergeleken met 4,7 miljard euro eind 2020. De omzet uit niet-beursgenoteerde ondernemingen bedroeg 1,1 miljard euro, hetgeen een stijging betekent van 44 procent, vooral als gevolg van de overname van Van Wijnen in augustus 2020. HAL deed geen uitspraak over de voorziene winst dit jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

