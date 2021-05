Beursblik: UBS verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 3,60 naar 4,95 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van UBS paste de ramingen voor het postbedrijf aan op basis van de sterker dan voorziene resultaten in het eerste kwartaal en de outlookverhoging die PostNL afgaf. Voor heel 2021 mikt UBS nu op een genormaliseerde EBIT van 286 miljoen euro, hetgeen "significant" hoger is dan de minimaal 250 miljoen euro waar PostNL zelf op mikt, maar in lijn ligt met de consensus die werd samengesteld door Refinitiv. UBS houdt rekening met een payout ratio van 75 procent in 2021, hetgeen zal resulteren in een dividend van 0,35 euro per aandeel voor dit jaar. Het aandeel PostNL daalde woensdagochtend met 0,8 procent tot 4,51 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

