Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Ahold Delhaize

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 26,30 naar 27,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van Kepler noemde de cijfers over het eerste kwartaal beter dan verwacht, waardoor Ahold de verwachting voor de winst per aandeel dit jaar kon verhogen. Volgens de analisten wordt er een hogere groei verwacht uit online, zowel in de Verenigde Staten als Europa. Voor de VS verwacht Kepler inmiddels een groei van 70 procent, waar het eerder uitging van 60 procent. De bijdrage van Bol.com zal vermoedelijk 5,5 miljard euro zijn, tegen 5 miljard euro in een eerdere raming. Kepler verhoogde de raming voor de EBIT met 6 procent na de sterke cijfers uit het eerste kwartaal. Het aandeel Ahold Delhaize daalde woensdagochtend 0,4 procent tot 23,95 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

