Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor het aandeel Fagron verlaagd van 21,75 naar 20,75 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analyse van het analistenhuis. Daarin refereerden de analisten aan het wegvallen van de coronavoordelen en meldden zij dat de ramingen zijn verlaagd op basis van de resultaten in het eerste kwartaal, die onder het gemiddelde in de EMEA-regio lagen. Er wordt door Kepler Cheuvreux nu gerekend met een EBITDA over 2021 die 5 procent lager ligt dan waar het oorspronkelijk op rekende. Ook de ramingen voor de EBITDA in 2022 en 2023 zijn verlaagd. Kepler Cheuvreux verwacht verder dat de eerste zes maanden van dit jaar een dieptepunt worden in de financiële resultaten. Het aandeel Fagron noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 19,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

