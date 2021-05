Royal Delft draagt nieuwe commissaris voor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Porceleyne Fles

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group is voornemens om tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 9 september prinses Margarita de Bourbon de Parme voor te dragen als lid van de raad van commissarissen. Dit maakte de maker van sieraardewerk uit Delft woensdag voorbeurs bekend. "Met de komst van de prinses wordt de raad van commissarissen versterkt op het terrein van productontwikkeling en artisticiteit, ook op het terrein van business to business", aldus voorzitter Marc Udink van de raad van commissaris van Royal Delft. De prinses is tevens bestuurslid van Jumping Amsterdam, een topsportevenement. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

