DSM lost obligatie vervroegd af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DSM zal een obligatie van 500 miljoen euro vervroegd aflossen. Dit maakte het speciaalchemiebedrijf woensdagochtend bekend. Het betreft een obligatie van 500 miljoen euro met een rente van 1,375 procent die afloopt op 26 september 2022. De obligatie werd uitgegeven op 24 september 2015. De aflossing vindt plaats op 18 juni. Dat betekent dat de laatste handelsdag op 17 juni is. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

