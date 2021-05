Neways en VDL stoppen overnamegesprekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Neways Electronics International heeft de gesprekken over een indicatief voorstel van VDL beëindigd. Dit maakte de onderneming uit Son woensdagochtend bekend. Neways oordeelde dat het voorstel niet voldoende de waardecreatie van het bedrijf reflecteert. "Na een zorgvuldige analyse is de bestuursraad tot de conclusie gekomen dat het voorliggende voorstel, met inbegrip van de niet-financiële convenanten, onvoldoende de belangen dient van Neways, haar onderneming en al haar stakeholders", aldus het bedrijf, dat sprak van een significante onderwaardering. VDL deed in april dit jaar een indicatief bod van 12,50 euro per aandeel Neways. VDL is al een grootaandeelhouder van Neways. In het register van de AFM staat een belang van 27,2 procent gemeld. Het aandeel Neways sloot dinsdag op 12,85 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.