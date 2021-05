Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden krap een uur voor de openingsgong tot 0,9 procent in het rood. Op dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent hoger op 705,01 punten.

De Amsterdamse beurzen zullen woensdag vermoedelijk, net als veel andere Europese beurzen, een stap terug doen na breedgedragen verliezen in de Verenigde Staten dinsdagavond en in Azië vanochtend. Daarmee lijken beleggers hun posities in risicovolle beleggingen af te bouwen in het licht van de zorgen over de oplopende inflatie.

Beleggers zitten in een touwtrekwedstrijd tussen sterke bedrijfsresultaten en een verwachte explosieve economische groei na de coronaviruspandemie, tegenover zorgen over hoge waarderingen van aandelen en signalen van een oplopende inflatie en welke gevolgen dit heeft voor de rente.

Op Wall Street liepen de koersen dinsdag al terug, waarbij beleggers vooral aandelen van de hand deden die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen. Banken, industriële bedrijven, energienamen en grondstofbedrijven behoorden tot de grootste dalers in de S&P 500-index, waarbij alle vier sectoren meer dan 1 procent aan waarde inleverden in een verkoopgolf die tegen het einde van de handelsdag toenam.

"In het eerste jaar van dit herstel, waarbij aandelen consistent flink hoger hebben gestaan, is het niet verkeerd dat beleggers even een stap terugdoen", aldus strateeg Craig Fehr van Edward Jones. "Het geeft de markt een kans om de fors opgelopen waarderingen wat recht te trekken."

De Aziatische beurzen noteerden woensdag eveneens lager, waarbij beleggers wachten op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, die vanavond verschijnen.

"De markten bewegen zich tussen zorgen over de oplopende besmettingscijfers en het optimisme over een heropening van de economie, waardoor het moeilijk te voorspellen is welke kant de beurzen op zullen gaan", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Deze besluiteloosheid zal vanochtend in Europa in ieder geval leiden tot lagere koersen in aanloop naar inflatiecijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie", aldus Hewson.

Volgens valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury ligt het zwaartepunt voor economisch nieuws deze week in de tweede helft met donderdag de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten en vrijdag de inkoopmanagersindices. "Woensdag volgen de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve, maar daar verwachten we geen nieuwe inzichten uit", aldus Van der Meer.

De juni-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,2 procent lager op 65,49 dollar op de New York Mercantile Exchange, na een signaal dat er progressie zit in het internationale overleg over het kernwapenprogramma van Iran. In de Aziatische handel vanochtend ging er nog eens ruim een procent van de olieprijs af.

De euro/dollar noteerde op 1,2229. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2225 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2200 op de borden. Daarmee bleef de dollar redelijk stabiel, maar IG verwacht dat een dovish toon in de Fed-notulen op de greenback kunnen drukken.

Bovendien verwacht CEO Scott Colyer van Advisors Asset Management dat de dollar mogelijk "significant" kan verzwakken. "Er worden op recordtempo dollars bij geprint, terwijl de rentes rond het nulpunt blijven en dat is geen voorbode voor een sterkere munt", aldus Colyer.

Bedrijfsnieuws

Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor KPN verhoogd van 2,90 naar 3,25 euro met een onveranderde koopaanbeveling, “nu mediaberichten suggereren dat er een bod op KPN aankomt van EQT en Stonepeak”.

Galapagos is begonnen met een fase-4-studie naar in de praktijk behaalde resultaten met het middel filgotinib, om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid en veiligheid.

IMCD heeft met de overname van Andes Chemical een eerste positie verworven in Peru. Financiële details werden niet gemeld. Andes boekte in 2020 een omzet van 46 miljoen dollar.

Inpost heeft in het eerste kwartaal van 2021 de resultaten fors zien aantrekken, waarna de outlook voor heel het jaar werd opgetrokken.

Aandeelhouders van DPA Group hebben ingestemd met het passeren van het dividend over 2020.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index sloot dinsdag 0,9 procent lager op 4.127,83 punten. De Dow Jones-index leverde 0,8 procent in tot 34.060,66 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent en sloot op 13.303,64 punten.