DPA passeert dividend

Beeld: DPA

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van DPA Group hebben ingestemd met het passeren van het dividend over 2020. Dit maakte DPA woensdag voorbeurs bekend. De nettowinst van 1,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserves in verband met het op 1 maart aangekondigde overnamebod van Gilde Equity Management van 1,70 euro per aandeel DPA. Een eventuele dividenduitkering zou in mindering worden gebracht op de biedprijs. Bart-Jan van Genderen werd met instemming van de aandeelhouders dinsdag op de jaarvergadering als lid van de Raad van Commissarissen herbenoemd voor een periode van twee jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

