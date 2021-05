Investeringen Nederland in maart flink omhoog

(ABM FN-Dow Jones) In Nederland is in maart flink meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag.

Het investeringsniveau steeg in maart met 9,5 procent tegen een krimp van 7,0 procent in februari. In januari was er sprake van een afname van 4,5 procent.

Het betreft de grootste stijging in bijna 2 jaar, aldus het statistiekbureau en het markeert een periode van 11 maanden op rij van daling.

Er is vooral meer geïnvesteerd in vliegtuigen, machines, woningen en gebouwen. In personenauto’s is opnieuw minder geïnvesteerd.