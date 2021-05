Tech aan kop op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met winst gesloten. De AEX steeg 0,3 procent naar 705,01 punten. Het waren de techaandelen die vandaag de kar trokken op het Damrak. Volgens vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor zijn er twee ontwikkelingen waar belegger naar kijken. Allereerst zijn dat de waarderingen, en die stonden bij techbedrijven door de stijgende rente de laatste tijd onder druk. Maar daarnaast kijken beleggers ook naar de cijfers van bedrijven en vooral hun toekomstverwachtingen. "En een deel van de [tech]bedrijven profiteert nu eenmaal van de veranderende wereld door de coronapandemie", aldus Van Deijck. Hij wees ook op de sterke cijfers van de Chinese techreus Baidu vandaag. "Deze bedrijven blijven in de toekomst een belangrijke rol spelen, dat werd vandaag nog eens duidelijk", zei de vermogensbeheerder. De Amerikaanse consument blijft intussen kooplustig, wat cijfers van Walmart, Home Depot en Macy's vanmiddag nog eens benadrukten. Vrees voor een vlotte Amerikaanse rentestijging is volgens Van Deijck niet nodig. "De Fed-leden zingen allemaal in hetzelfde koortje op dezelfde toonhoogte: we nemen de iets hogere inflatie voor lief en blijven ruimhartig monetair beleid voeren." De euro/dollar handelde op 1,2200 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 1,6520. Olie werd circa een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging tech aan de leiding. AMSI was koploper met een koerswinst van 4,3 procent. Ook Adyen en Just Eat Takeaway deden het goed, met plussen van 3,3 en 1,7 procent. De Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash heeft plannen om in Duitsland actief te worden, blijkt uit personeelsadvertenties die het bedrijf plaatste. Eerder al ontvouwden Uber en Delivery Hero plannen voor Duitsland, waar Just Eat Takeaway marktleider is. De grootste dalers waren Unilever en ArcelorMittal, met verliezen van 0,7 en 1,0 procent. In de Midkap ging Alfen aan de leiding met een koersstijging van 9,5 procent. Berenberg verhoogde het advies voor Alfen van Houden naar Kopen, waarbij het koersdoel van 75,00 naar 76,00 euro ging. Maandag zette Kepler Cheuvreux het aandeel al op de kooplijst. PostNL, dat een koersdoelverhoging van ING kreeg, steeg 4,8 procent. De bank verhoogde het koersdoel na de sterker dan voorziene resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar en de "significante verhoging" van de outlook voor heel dit jaar. JDE Peet's en Galapagos verloren daarentegen 1,7 en 2,3 procent. Bij de smallcaps ging B&S Group krap 5 procent hoger. Maandag leverde het aandeel nog in na een volgens ING meevallende kwartaalupdate. Heijmans daalde 1,4 procent. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van maandagavond. Alleen de Nasdaq wist er een bescheiden winst uit te persen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.