Japanse SoftBank plant Spac in Amsterdam - media

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Het Japanse SoftBank Group overweegt via zijn Vision Fund een notering voor een zogeheten Special Purpose Acquisition Company, kortweg SPAC, op Amsterdam Euronext. Dit meldde het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Met deze stap zou het fonds ongeveer 250 miljoen euro willen ophalen, ofschoon dit bedrag niet definitief zou zijn en de plannen zich ook nog in een beginstadium bevinden. Het is vervolgens de bedoeling dat er wordt geïnvesteerd in Europese technologiebedrijven, aldus de bronnen tegen Bloomberg. Softbank Group is opgericht door Masayoshi Son, een Japanse tech-ondernemer. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

